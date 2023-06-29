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Харківська поліція затримала наркокур’єра інтернет-магазина

Харківська поліція затримала наркокур’єра інтернет-магазина

28 червня харківські оперативники виявили 23-річного чоловіка, який мав при собі наркотичну речовину рослинного походження. В ході перевірки з’ясувалося, що зловмисник співпрацює з інтернет-крамницею та розповсюджує наркозасоби через «закладки».

Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Протягом доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Агентство Телевидения Новости

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