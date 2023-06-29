У чотирьох областях України готуються до можливого теракту на ЗАЕС: розпочались масштабні спецнавчання

29 червня в Україні розпочались масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Міжвідомчий кризовий штаб координує Міністр енергетики України Герман Галущенко за участі Енергоатома. До навчань також залучені енергетики, представники ДІЯРУ та ДСНС, поліція, медики та інші служби Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Під час тренувань всі задіяні служби відпрацьовують механізми реагування на надзвичайну подію й алгоритми захисту населення.

В «Енергоатомі» наголошують, що заходи носять навчально-тренувальний характер та просять всіх зберігати спокій.

Агентство Телевидения Новости