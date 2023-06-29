Погрожувала вивезти українських школярів до Бєлгорода: заочно повідомлено про підозру колишній слідчій з Куп’янська

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишній працівниці правоохоронного органу з селища Великий Бурлук Куп’янського району. Під час захоплення регіону військами рф вона добровільно погодилася служити загарбникам у так званій «народній міліції».

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що під час роботи на агресорів жінка влаштовувала репресії проти місцевих мешканців, які не пускали своїх дітей до школи. Батьки категорично не погоджувались на навчання за російськими стандартами освіти. Відомо про декілька таких фактів.

Зокрема, підозрювана разом з озброєними військовими рф увірвалися в будинок, де виховувалося троє неповнолітніх дітей. Вимога була одна: або діти ходять до школи й вчаться за російською програмою, або їх заберуть у батьків та примусово вивезуть до Бєлгорода.

Також фігурантка змушувала місцевих комерсантів ставати на облік в окупаційній податковій інспекції та сплачувати податки в казну загарбників. Тим, хто не погоджувався, вона погрожувала відібрати бізнес.

Під час звільнення селища жінка втекла слідом за військовими рф.

Колишня правоохоронниця заочно підозрюється у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости