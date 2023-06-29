Скандальне рішення щодо перейменування 1400 населених пунктів має бути скасовано – Міністр МОН

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розкритикував рекомендацію комісії його міністерства щодо перейменування понад 1400 сіл, селищ і міст України, серед яких і Запоріжжя.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Громадське.

«Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано», – наголосив міністр.

Він уважає, що комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи.

Функціями комісії, за словами Лісового, є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов’язкового погодження зі стандартами державної мови.

«Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь «красн» або «черв»? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії)», – підкреслив міністр.

Тому, додав Лісовий, нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове – компетентними та уповноваженими органами.

Нагадаємо, комісія МОН зі стандартів державної мови рекомендувала змінити назви понад 1400 сіл, селищ і міст України – мовляв, через невідповідність орфографічним, граматичним і словотвірним нормам української мови, або через наявність у назвах ідеологем, пов’язаних з російською імперською політикою в Україні.

Наприклад, у переліку опинилися Запоріжжя — місто й однойменні села, населені пункти Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об’єднане тощо.

На це вже відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він підкреслив, що комісія вийшла за межі своїх повноважень, ще й не надала чітких рекомендацій. Тому Кремінь звернувся до міністра освіти й науки із проханням скасувати рішення.

Агентство Телевидения Новости