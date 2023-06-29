Незаконна реєстрація права власності: прокуратура вимагає повернути земельну ділянку вартістю майже 600 тисяч гривень

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву до фізичних осіб про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, витребування на користь Харківської міської територіальної громади вартістю майже 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Встановлено, що державним реєстратором одного з комунальних підприємств Солоницівської селищної ради за чоловіком зареєстровано право власності на земельну ділянку, розташовану по просп. Героїв Харкова. При цьому чоловіком правовстановлюючі документи на цю земельну ділянку не надавались, отже реєстрацію проведено незаконно.

У подальшому чоловік, уклавши відповідний договір купівлі-продажу, відчужив зазначену ділянку на користь іншої особи. Відповідно до вимог законодавства, цей правочин вважається недійсним, що є підставою для витребування ділянки на користь Харківської міської територіальної громади.

Наразі Фрунзенським районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости