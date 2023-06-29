Встановлено особи трьох жителів Ізюма, які працювати правоохоронцями при окупантах

Співробітники Служби безпеки України викрили ще трьох псевдополіцейських, які добровільно пішли служити у так звану «народну поліцію» рашистів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисниками виявилися мешканці Ізюма Харківської області у віці від 30 до 40 років.

Під час захоплення міста кожний з колаборантів окремо один від одного добровільно почали співпрацювати з ворогом і отримали «посади» в місцевому окупаційному правоохоронному органі – так званому «Ізюмському відділі поліції Харківської області».

Один з колаборантів отримав посаду «оперуповноваженого», інший – «дільничного», а ще один став “черговим ізолятора тимчасового тримання” окупантів.

Усі вони до серпня минулого року виконували в інтересах рашистів увесь комплекс протиправних обов’язків: вдиралися до помешкань місцевих мешканців, викрадали людей, проводили незаконні обшуки, фальсифікували кримінальні справи та незаконно позбавляли людей волі.

Напередодні деокупації колаборанти втекли разом з російськими військами і наразі переховуються на непідконтрольних територіях.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності за злочини проти України.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та ДКР СБУ.

Агентство Телевидения Новости