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Встановлено особи трьох жителів Ізюма, які працювати правоохоронцями при окупантах

Встановлено особи трьох жителів Ізюма, які працювати правоохоронцями при окупантах

Співробітники Служби безпеки України викрили ще трьох псевдополіцейських, які добровільно пішли служити у так звану «народну поліцію» рашистів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисниками виявилися мешканці Ізюма Харківської області у віці від 30 до 40 років.

Під час захоплення міста кожний з колаборантів окремо один від одного добровільно почали співпрацювати з ворогом і отримали «посади» в місцевому окупаційному правоохоронному органі – так званому «Ізюмському відділі поліції Харківської області».

Один з колаборантів отримав посаду «оперуповноваженого», інший – «дільничного», а ще один став “черговим ізолятора тимчасового тримання” окупантів.

Усі вони до серпня минулого року виконували в інтересах рашистів увесь комплекс протиправних обов’язків: вдиралися до помешкань місцевих мешканців, викрадали людей, проводили незаконні обшуки, фальсифікували кримінальні справи та незаконно позбавляли людей волі.

Напередодні деокупації колаборанти втекли разом з російськими військами і наразі переховуються на непідконтрольних територіях.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності за злочини проти України.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та ДКР СБУ. 

Агентство Телевидения Новости

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