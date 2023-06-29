Підтримувала рф та дискредитувала українське політичне керівництво: викрито харків’янку

Харків’янка систематично поширювала на власній сторінці в забороненій в Україні соцмережі проросійські дописи. Одна з публікацій мала наступний зміст: «У меня нету ни одного аргумента против для россиян в их справедливой ненависти к этой полоумной Украине».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Крім того, інші публікації містили прокремлівські тези про політичне керівництво України та міжнародних партнерів, які допомагають нашій державі зброєю.

Незаконні дій шанувальниці рф підверджено висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи мовлення.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру жінці за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України), та за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, регіональної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости