У Харкові 6% укриттів не відповідають нормам безпеки

Підвальні приміщення, які можуть слугувати тимчасовими укриттями під час обстрілів, але були в незадовільному стані, планують привести до ладу протягом місяця.За результатами перевірок 6% укриттів не відповідали встановленим нормам.

Як повідомив сьогодні, 29 червня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, після спільної перевірки укриттів з представниками ДСНС та Нацполіції була ухвалена низка рішень.

«Був звільнен керівник, відповідальний за облаштування укриттів, підвалів. Крім того, була винесена догана керівнику відповідного департаменту. Всі керівники районних адміністрацій, відповідних служб працюють над впорядкуванням підвальних приміщень, щоб люди могли безпечно перебувати там під час обстрілів. На це виділені кошти. Працюватимемо цілодобово, і протягом місяця всі підвальні приміщення будуть приведені у належний стан», – зазначив Ігор Терехов.

Мер також нагадав, що в місті встановлені 14 безпечних зупинок та облаштовуються укриття у школах, щоб з 1 вересня розпочати комбіноване навчання.

Агентство Телевидения Новости