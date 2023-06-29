У Харкові ліквідували аварійні ситуації на вулицях: Миру, Молодіжній та Луї Пастера

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували напередодні 10 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів.Як повідомили в КП «Харківводоканал», зокрема, в Індустріальному районі був проведений комплекс ремонтно-відновлювальних заходів, внаслідок чого ремонтники усунули три аварійні ситуації.

«На вулиці Миру відремонтували водовід діаметром 600 мм без відключення водопостачання. Також оперативно спрацювали на вулицях Молодіжній та Луї Пастера, після чого території впорядкували», – зазначив керівник районної служби Володимир Сундук.

Сьогодні бригади почали ліквідацію 15-ти аварій на водоводах.

Агентство Телевидения Новости