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На Харківщині чоловік вбив дружину

На Харківщині чоловік вбив дружину

Поліцейські повідомили мешканцю Харківщини про підозру у вбивстві дружиниІнформація про злочин у селі Старовірівка Красноградського району надійшла до правоохоронних органів  28 червня близько 18:00.На місці події співробітники слідчо-оперативної групи виявили тіло 36-річної жінки з численними гематомами, забоями та синцями на обличчі. Поліцейські встановили, що злочин скоїв чоловік загиблої.Під час конфлікту 43-річний чоловік побив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці.Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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