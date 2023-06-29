На Харківщині чоловік привласнив 440 тисяч гривень, призначені для дітей

Чужим трудом привласнив собі понад 440 тисяч грн на інтернеті для школярів: підозрюється підприємець

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору підприємства за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2019 року між відділом освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ укладено договір щодо проведення інтернету до шкіл району.

Проте директор підприємства не мав у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором. Крім того, у нього не було обладнання для належного виконання робіт. Щоб таки виконати умови договору, він залучив провайдера як субпідрядника.

Але про свою «схему» відділ освіти підприємець не повідомив.

Агентство Телевидения Новости