Харків’янка завдала шкоди місту на 600 тисяч гривень

Побудувала мініготель на самовільно зайнятій земельній ділянці і завдала майже 600 тис. грн шкоди — судитимуть жінку

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жінки за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб щодо земель в санітарно-захисних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачена, діючи за попередньою змовою зі своїм чоловіком, після придбання квартири по вул. Хабарова в Харкові, самовільно зайняла прилеглі землі. Так, без розробки та погодження проекту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому було огороджено парканом.

Незаконно побудовані споруди утворюють мініготель і використовуються у комерційній діяльності обвинуваченої.

Агентство Телевидения Новости