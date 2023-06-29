Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:47
Просмотров: 51

Харків’янка завдала шкоди місту на 600 тисяч гривень

Харків’янка завдала шкоди місту на 600 тисяч гривень

Побудувала мініготель на самовільно зайнятій земельній ділянці і завдала майже 600 тис. грн шкоди — судитимуть жінку

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жінки за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб щодо земель в санітарно-захисних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачена, діючи за попередньою змовою зі своїм чоловіком, після придбання квартири по вул. Хабарова в Харкові, самовільно зайняла прилеглі землі. Так, без розробки та погодження проекту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому було огороджено парканом.

Незаконно побудовані споруди утворюють мініготель і використовуються у комерційній діяльності обвинуваченої.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 