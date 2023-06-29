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Найманці Пригожина більше не воюватимуть проти України — Буданов

Найманці Пригожина більше не воюватимуть проти України — Буданов

На думку керівника Головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова, наслідком заколоту Пригожина є те, що його бійці з ПВК “Вагнер” більше не воюватимуть проти України.

Також серед наслідків “заколоту Вагнера” для України значущою є компрометація російського керівництва, пише “Українська правда” з посиланням на його слова.

“Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК “Вагнер” більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну”, – сказав він.Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости

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