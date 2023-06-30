162 вибухонебезпечні предмети знешкоджено на Харківщині протягом доби

Протягом доби з 29 по 30 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

2 – на ліквідацію пожеж;

11 – для надання допомоги населенню;

6 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 162 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Протягом доби трапилась 2 випадки підривів цивільних на ворожих боєприпасах.

29 червня у селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій. На щастя він не постраждав.

Проте о 03:30 30 червня у селищі Панютине Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП (тип якого встановлюється) постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом: травматична ампутація пальців лівої кисті.

Агентство Телевидения Новости