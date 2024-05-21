Оперативна інформація станом на 20.00 21.05.2024 щодо російського вторгнення.

Ворог продовжує активні дії на більшості напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ. Поточної доби відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше – в смугах оборони наших підрозділів на Покровському, Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч діям противника.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень. Тривають бої в районах Вовчанська і Стариці. Російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці й одразу три – на Білий Колодязь.

Ситуація залишається під контролем українських підрозділів, наші воїни завдають ворогу вогневого ураження.

Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять сьогодні вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську РСЗВ БМ-21 «Град».

На Куп’янському напрямку російські окупанти дев’ять разів атакували наші оборонні рубежі. І надалі тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка.

На Сіверському напрямку не вщухають бойові дії в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень поточної доби зросла до десяти. Українські воїни продовжують відбивати ворожий штурм у районі населеного пункту Кліщіївка. Ворог успіху не має.

На Покровському напрямку точаться бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом ворог уже 33 рази намагався покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко відповідають російським окупантам.

На цей час противник втратив тут загалом 47 російських окупантів та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема знищено ЗРК «Куб» та МТ-ЛБ, пошкоджено один танк та одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян.

Шоста за сьогодні, і також безуспішна, спроба загарбників просунутися в напрямку села Старомайорське була відбита нашими захисниками на Времівському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські терористи завдали авіударів у районах Новоберислава та Веселого, скинувши на кожен по три КАБи.

Решта напрямків не мають суттєвих змін в обстановці.

Від початку доби авіація Повітряних сил, армійська авіація та підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили загалом 16 районів зосередження особового складу російських окупантів, дві радіолокаційні станції та одну артилерійську систему противника.

Українські воїни тримають ворога під жорстким вогневим контролем. Командування вживає необхідних заходів щодо виділення засобів вогневого ураження.

Підтримуйте Сили оборони України! Разом – до Перемоги!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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