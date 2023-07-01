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Держава ввела в обіг поштову марку “ГУР МО України”

Держава ввела в обіг поштову марку “ГУР МО України”

30 червня, у річницю деокупації острова Зміїний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов та генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський взяли участь у заході спецпогашення пам’ятної поштової марки, яка присвячена воєнній розвідці України.

Учасники заходу відзначили роль підрозділів ГУР МО України під час повномасштабного вторгнення рф, зокрема ― звільнення Зміїного, дії на Гостомельському аеродромі, штурмові операції під час Харківського наступу, повітряні рейди на Азовсталь і загалом ― надскладну бойову та спеціальну роботу воєнних розвідників, спрямовану на захист та визволення України.

Номінал однієї марки ― 30 гривень, кожні 7 з яких підуть на благодійність. На зібрані кошти буде придбано морський бойовий дрон українського виробництва.


Агентство Телевидения Новости

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