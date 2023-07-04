Для роботи на деокупованих землях створюється кадровий резерв: які фахівці в пріоритеті

Український Уряд формує кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях: Нацагентство з питань державної служби приймає заявки від усіх охочих.

Про це повідомила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, наразі процес підготовки кадрів набуває конкретних обрисів.

Зокрема, нещодавно з керівництвом Луганщини та Донеччини було проведено нараду, де обговорювалися першочергові кроки зі стабілізації та реінтеграції цих областей після їх деокупації.

Крім того, Рада національної безпеки та оборони працює над оновленням стратегії реінтеграції Криму. У III – IV кварталі цього року РНБО має винести цей документ на обговорення і подальше голосування.

«Роблю на цьому акцент, бо ви розумієте, що у нас є території, які вже понад 9 років перебувають у тимчасовій окупації. І той кадровий резерв, який поїде туди працювати, має бути відповідно підготовлений», – зазначила посадовиця.

Вона додала, що вже зараз Нацагентство з питань державної служби приймає заявки від всіх охочих: можна зареєструватися на сайті та створити електронний кабінет. Так, разом формуватимемо кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях.

«Власне, у разі потреби можна також перекваліфікуватися. Наші виші вже презентували унікальні магістерські програми для підготовки кадрового резерву з питань реінтеграції. 10 липня одна з них стартуватиме в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Є також інші програми в інших вишах. Вони теж допоможуть перекваліфікуватися і зайняти ту нішу, яку кандидати вважають найнеобхіднішою», – резюмувала Віцепрем’єрка.

Агентство Телевидения Новости