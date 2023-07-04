Окупанти обстріляли Лозівський район: серед постраждалих є діти

Сьогодні, 4 липня, у місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух: є постраждалі.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких п’ятеро дітей.

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.

Агентство Телевидения Новости