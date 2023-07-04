В селі Андріївка на Харківщині автівка врізалася в мопед: двоє постраждалих, водій авто втік

3 липня о 22:00 до відділення поліції № 1 Красноградського РВП надійшло повідомлення про те, що автомобіль темного кольору ймовірно ВАЗ 21099 збив двох осіб, які їхали на мопеді. Після скоєння автопригоди автомобіль поїхав в бік смт Сахновщина.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

16-річну дівчину та 15-річного хлопця доставили до Красноградської районної лікарні для обстеження та надання медичної допомоги.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости