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У Харкові виконали профілактичне чищення 116 км мереж водовідведення

У Харкові виконали профілактичне чищення 116 км мереж водовідведення

Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року виконали профілактичне чищення 116 км каналізаційних мереж.Як повідомив сьогодні, 4 липня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, профілактичне чищення мереж планово проводиться у всіх районах міста.

«Також продовжуємо готувати наші об’єкти до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема, проводимо планово-попереджувальні огляди. Крім того, щодня відпрацьовуємо понад 80 заявок від споживачів», – наголосив Ігор Вороненко.

За його словами, ремонтники комплексу не лише оперативно усувають аварійні ситуації на каналізаційних трубопроводах, а й системно перекладають технічно зношені колектори. Цього року значні обсяги ремонтів та реконструкцій виконали на об’єктах водовідведення у Шевченківському, Індустріальному, Холодногірському та Новобаварському районах.

«Також тривають масштабні відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна, на 6-метровій глибині. У зв’язку з перекладанням харків’яни особливих незручностей не відчувають, оскільки було налагоджено перекачування стоків», – запевнив Ігор Вороненко.

Агентство Телевидения Новости

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