У Вовчанську затримали колаборантку, яка впроваджувала стандарти освіти рф

Співробітники СБУ повідомили про підозру 64-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зловмисниця проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у «Вовчанському ліцеї № 7». Пізніше окупанти створили «Среднюю общеобразовательную школу №4» на основі приміщень та матеріальних цінностей місцевого ліцею.

Встановлено, що колаборантка отримала від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників, за якими хотіла вчити українських дітей. Підручники несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Окрім цього, зловмисниця проводила наради з трудовим колективом, на яких закликала працівників приєднуватись до лав окупантів та викладати за стандартами рф. Ворожа поплічниця навіть видала учням атестати, надруковані на бланках окупаційної адміністрації Харківської області, завірені печаткою та підписані керівником окупаційної адміністрації Віталієм Ганчевим.

Обіймаючи керівну посаду, жінка допомагала країні-агресору впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости