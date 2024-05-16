Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:46
Просмотров: 190

Два вбивства – за одним сценарієм: правоохоронці Харківщини повідомили про підозру двом затриманим

Два вбивства – за одним сценарієм: правоохоронці Харківщини повідомили про підозру двом затриманим

На Харківщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивствах через конфлікти зі знайомими. Обом вже повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обидві трагічні події трапились у Лозівському районі. За даними слідства, 11 травня цього року в селі Тихопілля одна з родин влаштувала посиденьки з алкоголем. Спалахнув конфлікт, у ході якої 50-річний чоловік вирішив убити свого вітчима. Дочекавшись, поки потерпілий ляже спати, зловмисник завдав удару в область грудної клітини свого родича, від чого той помер на місці.

Друге вбивство трапилось 12 травня цього року в селі Миролюбівка, у ході «вечірки», учасники якої вживали спиртні напої. 38-річний гість приревнував знайому до іншого чоловіка та вирішив вкоротити йому віку. У якості знаряддя вбивства також обрав кухонний ніж, яким і завдав потерпілому смертельного поранення.

За клопотанням сторони обвинувачення обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування – СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 