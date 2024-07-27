Підозра олігарху за постачання стратегічної продукції до росії

Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії — БЕБ.

"Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", — заявили у БЕБ.

Бюро повідомило, що впродовж 2020-2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони рф, забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу, створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

"Аби приховати постачання продукції до рф, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств рф. Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами", — наголосили у БЕБ.

Такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

Джерело: https://t.me/znua_live/159219

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