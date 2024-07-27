На Харківщині викрили групу «липових» пічників: ошукали понад сотню людей

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення шахрайських дій у 2020 році було створено фіктивне товариство з обмеженою відповідальністю.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У серпні 2023 року вказане товариство очолила 56-річна мешканка міста Харків. Встановлено, що зловмисниця виготовляла фіктивні акти перевірок прочищення димових та вентиляційних каналів. Також зберігала та використовувала печатку підприємства для виготовлення зазначених актів та підроблених посвідчень «пічника-чистильника».

До обов’язків 30-річного харків’янина входила передача фіктивних актів особам, які безпосередньо ходять по квартирах та приватних будинках мешканців. Також він навчав «працівників підприємства», як правильно обманювати громадян.

Для залякування громадян та отримання клієнтів учасники групи розклеювали та розкладали по поштовим ящикам оголошення, в яких вони погрожували відключенням газопостачання тим, хто не отримає «акт пічника».

Після чого вже підключались так звані «пічники – чистильники». Ними виявились чоловіки 36, 39, 41 та 44 років. Вказані особи безпосередньо ходили по помешканнях мешканців Лозівського району. Вони переконували громадян в законності своїх дій.

Перевірку та прочищення димових та вентиляційних каналів зловмисники не здійснювали. Громадянам вони видавали недійсні акти повторних перевірок та прочищення димових та вентиляційних каналів. За що й отримували кошти. Вказана послуга коштувала від 200 до 600 гривень.

Загальна сума збитків становить близько 32 тисяч гривень. Отримані від шахрайських дій кошти учасники групи розділяли між собою.

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків в помешканнях та автомобілях зловмисників у Харкові та місті Мерефа. В ході слідчих дій виявлено та вилучено документацію «підприємства», бланки підроблених актів, фіктивні посвідчення, печатку підприємства та грошові кошти.

24 липня жінці та «чистильникам» повідомили про підозру за вчинення шахрайства. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости