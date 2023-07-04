Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:36
Просмотров: 40

Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Первомайського

Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Первомайського

Прокурори працюють на місці обстрілу Первомайського: вже відомо про десятки поранених

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 липня близько 13:30 російські військові здійснили ракетний обстріл житлового мікрорайону у місті Первомайський. За попередніми даними, ракетою «Іскандер». Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхового будинку.

Наразі відомо про 31 пораненого, серед них 10 дітей. Серед поранених двоє немовлят – 1 рік та 10 місяців.

Дані уточнюються.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 