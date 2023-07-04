Слідчі зробили фотозвіт обстрілів Первомайського

Прокурори працюють на місці обстрілу Первомайського: вже відомо про десятки поранених

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 липня близько 13:30 російські військові здійснили ракетний обстріл житлового мікрорайону у місті Первомайський. За попередніми даними, ракетою «Іскандер». Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхового будинку.

Наразі відомо про 31 пораненого, серед них 10 дітей. Серед поранених двоє немовлят – 1 рік та 10 місяців.

Дані уточнюються.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу.

Агентство Телевидения Новости