«Почула шум та побачила, як «хвостата» летіла»: жителі Первомайського про ракетний удар по місту

Вибух у місті Первомайський за 75 кілометрів від Харкова пролунав вдень 4 липня о 13:35. Андрій з дружиною були вдома, їхня квартира на 6 поверсі.

Андрій, житель м. Первомайський

Ну что, был хлопок, полетели стекла, выбиты все двери. Соседей дома не было, у них все окна и двери были выбиты. Тут дети всегда играют в течение всего дня, на этой площадке. Не знаю, пострадали или нет. Всегда здесь много детей. С десяток так точно.

Удар по місту росіяни завдали ракетою «Іскандер», повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Любов Григорівна розповідає – зібралась у магазин та тільки-но відійшла від будинку, як почула характерний шум.

Любов, жителька м. Первомайський

Услышала шум… Я еще голову задрала, посмотрела, что хвостатая летела. А потом удар и пламя. И все и побежала к дому. Крики, шум, пожар был большой, пламя. Деревья горели, машины взрывались. Страшно было, мне восьмой десяток, конечно, страшно.

Донька Тетяни та онуки були вдома, обійшлося без серйозних травм.

Тетяна, жителька м. Первомайський

Ну, в онука на нозі було скло, а онуку засипало землею, вона впала. Відвели до швидкої, але відпустили. Будемо спостерігати.

Наталія, жителька м. Первомайський

Я була на той час в коридорі, діти були біля вікна, на них полетіла земля з квітів. Донька біла на креслі-гойдалці, перелякалась, колінку розбила.

Внаслідок влучання ракети сталося загоряння автомобілів на парковці. У багатоповерхівках повибивало вікна. На місці працювали 45 рятувальників ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. За даними прокуратури, пошкоджено 9 житлових будинків та 9 автівок.

Дмитро Чубенко, спікер прокуратури Харківської області

Станом на 17:30 зафіксовано 38 потерпілих осіб, серед них – 12 дітей. Найменшому потерпілому хлопчику 3 місяці. Інформація про постраждалих не є остаточною, їх кількість може збільшуватися.

Ще одна дитина – 10-місячний малюк – в реанімації, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Найстаршій постраждалій 95 років.

Ольга Грімова, директорка Первомайської центральної райлікарні

В основному поступають хворі з посіченнями склом, поверхневі рани. В основному допомога надається тут, в приймальному відділенні. Паралельно розгорнуті перев’язочні, відділення хірургії і реанімації.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської області

В ЄРДР вже внесені відомості щодо вчинення вказаного злочину. Почалися проведення оглядів місця події. Будуть проводитися як загальний, так і поквартирні огляди. Мешканці будуть визнаватися потерпілими в рамках кримінального провадження. На цю ніч та на наступні будуть виставлені під кожен під’їзд поліцейські, щоб не допустити можливого мародерства.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Також ДСНС буде проводити оперативне обстеження на предмет наявності порушень конструкцій будівля від вибуху, чи можна дозволити людям повертатися до своїх осель. Біля під’їздів чергує поліція, люди можуть потрапити до своїх помешкань та забрати цінні речі, одяг. Буде надано тимчасове помешкання для перебування у самому місті Первомайський та розглядаємо зараз питання про Харків.

За словами командира спецпідрозділу «КРАКЕН» Костянтина Немічева, окупанти вдарили по місту саме під час прощання з військових із побратимом Олегом Фадєєнко. Влучання було у будинок за 800 метрів від місця проведення заходу. Немічев вважає, що це був цілеспрямований удар по людях, що прийшли попрощатися з українським захисником, адже за весь час повномасштабного вторгнення це третє влучання по Первомайському.

Станом на 21:30 відомо про 43 поранених внаслідок ракетного обстрілу міста Первомайський Харківської області. Серед поранених 12 дітей – Офіс Генерального прокурора





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