Бійці 92 бригади збили ворожий безпілотник з автоматів (відео)

Бійцям 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка вдалося збити російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10» з автоматів.

Про знищення ворожої техніки повідомляється на офіційній сторінці бригади у Фейсбуці. Місце збиття безпілотника не уточнюється.

«Емоції переповнюють. У відео багато нецензурної лексики. Бо ж ворожа «пташка» ніяк не хотіла «здаватися» і гуділа, як ра@іянська пропагандистка. Тож просимо з розумінням поставитись до наших доблесних воїнів!», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости