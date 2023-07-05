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Бійці 92 бригади збили ворожий безпілотник з автоматів (відео)

Бійці 92 бригади збили ворожий безпілотник з автоматів (відео)

Бійцям 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка вдалося збити російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10» з автоматів.

Про знищення ворожої техніки повідомляється на офіційній сторінці бригади у Фейсбуці. Місце збиття безпілотника не уточнюється.

«Емоції переповнюють. У відео багато нецензурної лексики. Бо ж ворожа «пташка» ніяк не хотіла «здаватися» і гуділа, як ра@іянська пропагандистка. Тож просимо з розумінням поставитись до наших доблесних воїнів!», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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