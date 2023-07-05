Харківські енергетики відновили електропостачання у селі на кордоні з Луганщиною

У селі Першотравневе Ізюмського району харківські енергетики відновили електропостачання. Як розповів, село залишалося знеструмленим з вересня 2022 року.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Для відновлення електропостачання тут було відремонтовано близько 16 км ліній різної напруги: 0,4, 10 та 35 кВ. Усі роботи енергетики виконували у присутності саперів, розповіли у Борівському районі електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго».

Валерій Сидоренко, старший майстер Борівського РЕМ

Рівень пошкодження наших мереж в цьому населеному пункті сягав 80%. Працювати було складно через високу військову небезпеку: фронт проходить за шість кілометрів від села. В організації робіт нам дуже допомагали місцеві мешканці. Спільними зусиллями нам вдалося відновити частину повітряних ліній та заживити 106 точок обліку. Це майже половина від загальної кількості.

У зоні обслуговування Борівського РЕМ повністю знеструмленими залишаються три села: Вишневе, Лозова та Копанки.

«Відновлювальні роботи там розпочнуться, коли буде дозволяти військова ситуація. Борівська громада, на жаль, продовжує потерпати від постійних обстрілів ворога. Наші фахівці майже щодня виїжджають на ремонт пошкоджених мереж», – зазначили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости