У Харкові затримали чоловіка, який намагався підірвати гранату біля магазина

4 липня близько 21:50 до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ощепкова громадянин грубо порушує громадський порядок та погрожує застосувати предмет, ззовні схожий на гранату.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Зловмисник біля магазина від’єднав чеку від гранати М67 та погрожував її застосувати. Працівники відділу поліції кілька годин переконували чоловіка віддати небезпечний предмет.

Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости