Прокуратура домоглась повернення земельної ділянки, розташованої в межах пам’ятки археології

На підставі рішення Харківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю продано ділянку, розташовану по вулиці Пушкінській у Харкові, для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель. Вартість зазначеної ділянки складає 3 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Прокуратурою встановлено, що ця земельна ділянка розташована в межах пам’ятки археології місцевого значення Поселення Харків, занесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», землі, на яких розташовані пам’ятки археології, можуть перебувати лише у власності держави.

Розпорядником земель вказаної категорії в межах міста є Харківська обласна державна (військова) адміністрація, а контроль за використанням пам’яток археології здійснює Департамент культури і туризму облдержадміністрації.

Рішенням Господарського суду Харківської області у задоволенні позову прокуратури було відмовлено. Не погодившись з вказаним рішенням, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку.

За принципової позиції Київської окружної прокуратури Харкова суд апеляційної інстанції задовольнив позов, поданий в інтересах держави в особі Харківської обласної державної (військової) адміністрації та Департаменту культури і туризму ХОВА про визнання незаконним та скасування рішення міськради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки та її повернення державі.

Східний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та повністю задовольнив позовні вимоги прокурора – земельну ділянку буде повернуто державі.

Агентство Телевидения Новости