Зловмисник, який влаштував вибухи у київському суді, загинув
5 липня біля 17:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій.
О 19:51 керівник МВС Ігор Клименко повідомив: «Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе».
Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчинене способом небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 КК України).