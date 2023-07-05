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Зловмисник, який влаштував вибухи у київському суді, загинув

Зловмисник, який влаштував вибухи у київському суді, загинув

5 липня біля 17:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій.

О 19:51 керівник МВС Ігор Клименко повідомив: «Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе».

Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчинене способом небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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