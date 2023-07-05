Спецоперація у Шевченківському суді Києва: Нацполіція показала відео з місця

Сьогодні, 5 липня, о 17:20 правоохоронці отримали інформацію про вибух у Шевченківському райсуді Києва. Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти та застосував вибуховий пристрій.

Як повідомили у Нацполіції, зловмисник загинув, коли підірвав вибуховий пристрій під час штурму. Двоє бійців КОРДу отримали поранення.

Подія кваліфікована як замах на життя працівника правоохоронного органу та замах на втечу з місця позбавлення волі або з-під варти.

Триває розслідування всіх обставин.

Агентство Телевидения Новости