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Бухгалтер, слюсар, програміст: вакансії тижня в Харківській області

Бухгалтер, слюсар, програміст: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 6 липня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1513 вакансій.

1. Головний бухгалтер – 30 000 гривень;2. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 570 гривень;3. Програміст системний – 21 000 гривень;4. Фрезерувальник – 20 000 гривень;5. Токар – 19 845 гривень;6. Друкар офсетного плоского друкування – 18 000 гривень;7. Фармацевт – 16 800 гривень;8. Швачка – 16 000 гривень;9. Водій автотранспортних засобів – 15 000 гривень;10. Налагоджувальник устаткування керамічного – 13 000 гривень;

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;099 020 87 21;063 847 83 67;067 728 97 45;097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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