Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 63

Незабаром програми для Android дозволять керувати курсором за допомогою обличчя

Незабаром програми для Android дозволять керувати курсором за допомогою обличчя

Google оголосила, що код для Project Gameface, її ігрової «миші» без рук, якою ви керуєте, створюючи обличчя, тепер доступний з відкритим кодом для розробників Android .

Тепер розробники можуть інтегрувати функцію доступності у свої додатки, дозволяючи користувачам керувати курсором за допомогою жестів обличчя або рухів голови. Наприклад, вони можуть відкрити рот, щоб перемістити курсор, або підняти брови, щоб натиснути та перетягнути.

Проект Gameface, анонсований під час минулорічної конференції Google I/O для настільних комп’ютерів, використовує камеру пристрою та базу даних виразів обличчя з Face Landmarks Detection API MediaPipe для керування курсором.

«За допомогою камери пристрою він безперешкодно відстежує вирази обличчя та рухи голови, перетворюючи їх на інтуїтивно зрозуміле та персоналізоване керування», — пояснив Google у своєму анонсі. «Тепер розробники можуть створювати програми, де їхні користувачі можуть налаштовувати свій досвід, налаштовуючи вираз обличчя, розміри жестів, швидкість курсору тощо».

Попри те, що Gameface спочатку створювався для геймерів, Google каже, що він також співпрацює з Incluzza — соціальним підприємством в Індії, яке зосереджено на доступності — щоб побачити, як вони можуть розширити його для інших умов, таких як робота, школа та соціальні ситуації.

На створення проекту Gameface надихнув стример відеоігор з паралічем хворих на серце Ленс Карр, у якого м’язова дистрофія. Карр співпрацював із Google над проектом, щоб створити більш доступну та доступну альтернативу дорогим системам стеження за головою.

Джерело: http://internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вчені попереджають про зростання здатності ШІ до обману
13.05.2024 09:09    271
Після 18 травня обмежено придатних з фронту також потрібно буде направити на ВЛК
12.05.2024 08:42    217
У першому імплантаті мозку людини Neuralink виникла проблема
11.05.2024 10:08    339
Использование ИИ-модели для мониторинга пациентов снизило смертность от всех причин на 31%
11.05.2024 07:53    341
Сезон кліщів: як захиститися і що робити, якщо знайшли на собі
08.05.2024 07:12    399
Microsoft знайшла хитрий спосіб вставляти більше реклами в Windows
28.04.2024 10:12    498
Дорогою до навчального центру помер мобілізований
24.04.2024 08:34    537
Спеціалісти з кібербезпеки розповіли, як хакери клонують голоси та крадуть кошти користувачів
22.04.2024 08:06    270
До них усі звикли: з Windows приберуть 6 популярних функцій
21.04.2024 09:36    466
Білл Гейтс назвав три сфери економіки, де ризик бути звільненим через розвиток ШІ найнижчий
18.04.2024 09:25    573
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 