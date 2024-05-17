Незабаром програми для Android дозволять керувати курсором за допомогою обличчя

Google оголосила, що код для Project Gameface, її ігрової «миші» без рук, якою ви керуєте, створюючи обличчя, тепер доступний з відкритим кодом для розробників Android .

Тепер розробники можуть інтегрувати функцію доступності у свої додатки, дозволяючи користувачам керувати курсором за допомогою жестів обличчя або рухів голови. Наприклад, вони можуть відкрити рот, щоб перемістити курсор, або підняти брови, щоб натиснути та перетягнути.

Проект Gameface, анонсований під час минулорічної конференції Google I/O для настільних комп’ютерів, використовує камеру пристрою та базу даних виразів обличчя з Face Landmarks Detection API MediaPipe для керування курсором.

«За допомогою камери пристрою він безперешкодно відстежує вирази обличчя та рухи голови, перетворюючи їх на інтуїтивно зрозуміле та персоналізоване керування», — пояснив Google у своєму анонсі. «Тепер розробники можуть створювати програми, де їхні користувачі можуть налаштовувати свій досвід, налаштовуючи вираз обличчя, розміри жестів, швидкість курсору тощо».

Попри те, що Gameface спочатку створювався для геймерів, Google каже, що він також співпрацює з Incluzza — соціальним підприємством в Індії, яке зосереджено на доступності — щоб побачити, як вони можуть розширити його для інших умов, таких як робота, школа та соціальні ситуації.

На створення проекту Gameface надихнув стример відеоігор з паралічем хворих на серце Ленс Карр, у якого м’язова дистрофія. Карр співпрацював із Google над проектом, щоб створити більш доступну та доступну альтернативу дорогим системам стеження за головою.

Джерело: http://internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»