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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Первая в мире зарядка с USB Type-C мощностью 240 Вт поступила в продажу.

Австралийский стартап Gilmour Space получил лицензию на первый орбитальный запуск ракеты Eris.

CATL продвигается вперед с полностью твердотельными аккумуляторами для электромобилей. 500 Вт·ч/кг для литиевых тройных батарей, что на 40% больше, чем у существующих батарей. Аккумуляторное решение завершено и готово к следующему этапу — освоению производственных технологий.

SK hynix анонсирует первую в мире память HBM3E 16-Hi объемом 48 ГБ — SSD-накопители PCIe 6.0 следующего поколения.

Стартап Physical Intelligence получил финансирование в размере $400 млн, оценка компании выросла до $2,4 млрд. В раунде приняли участие технологические гиганты и венчурные фирмы, в том числе Thrive Capital, Lux Capital, Khosla Ventures и Sequoia Capital, а также Bezos и OpenAI. Компания представила свою модель π0 (pi-zero) для управления роботами общего назначения. Система направлена на создание универсальной модели для понимания команд на естественном языке на любой роботизированной платформе. В первоначальных демонстрациях роботы выполняют сложные многоступенчатые задачи, такие как складывание белья, упаковка яиц, перевозка столов и многое другое.

Microsoft заявляет, что функция «Copilot Vision» появится «очень скоро», позволяя ИИ видеть и понимать содержимое браузера и поведение пользователя.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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