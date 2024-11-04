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Програміст зміг запустити Doom на будильнику від Nintendo

Програміст зміг запустити Doom на будильнику від Nintendo

Програміст зміг запустити і навіть пограти в класичний Doom на нещодавно анонсованому будильнику від Nintendo.

Спочатку Nintendo Alarmo замислювалося як пристрій, здатний відтворювати звуки з ігор Nintendo, але будильник також обзавівся і невеликим дисплеєм і USB-портом. Цим і скористався програміст під ніком GaryOderNichts, який зміг запустити Doom на екрані пристрою, і навіть пограти в нього, використовуючи як контролер трекбол будильника.

Автор експерименту поділився своїми напрацюваннями у Twitter. Тепер кожен може пограти в ігрову класику на своєму будильнику. Однак Gary зазначив, що звук гри в цій версії відсутній.

Джерело: unian.ua

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Темы: компьютер

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