ШІ набуде людської форми - віцепрезидент Nvidia

Представник Nvidia заявив про майбутню "людську форму" штучного інтелекту. За його словами, японські технології сприятимуть розвитку ШІ не лише у створенні гуманоїдів, але й в реальних операціях.

Штучний інтелект "набуде людської форми", заявив у понеділок у Токіо віце-президент американського виробника мікросхем Nvidia Масатака Осакі, додавши, що японські виробничі технології сприятимуть широкому розвитку сектора, пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.

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Майбутні завдання для ШІ полягатимуть "не тільки у створенні гуманоїдів, а й у підключенні ШІ до реальних операцій", сказав Масатака Осакі, віце-президент з міжнародних польових операцій гіганта з виробництва мікросхем Nvidia, у своїй промові в день відкриття Глобального діалогу з управління, форуму, організованого Nikkei та швейцарською бізнес-школою IMD.

Джерело: unn.ua

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