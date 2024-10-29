Ярый сторонник Трампа Илон Маск сам был нелегальным иммигрантом в США, выяснил Вашингтон Пост

А 1995 году Маск, приехав в США по студенческой визе, нарушил её условия: вместо учёбы, создал бизнес и начал работать, что запрещено условиями визы.

Одной из причин, по которым Маск решил поддержать Трампа, это борьба с нелегальной миграцией, естественно.

Я вас уверяю, никого, НИ ОДНОГО сторонника Трампа эта новость не отвратит.

И знаете, почему? Потому антииммигрантский месседж Трампа - это замаскированный расистский месседж. МАГА - это расисты, борющиеся за превосходство белой расы.

Иммиграция - а речь идет в США об эмигрантах из Центральной и Южной Америк и Мексики, это код.

Достаточно послушать, что Трамп и МАГА говорят про гаитянских иммигрантов в Огайо.

И знаете, кто лучше всех считывает этот код? Русня и совки, расисты до мозга костей.

Потому что Трампа они обожают несмотря на его риторику об иммигрантах. А ведь сами они иммигранты (и часто нелегальные, если учитывать их фиктивные браки и убежища). Но они знают, что они белые, а потому они не те самые иммигранты, о которых говорит Трамп.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5494

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