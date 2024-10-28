Новини з іншого світу

США получают больше Нобелевских премий по науке, чем весь остальные. Но 43% обладателей докторских степеней США родились за рубежом.

Индонезия запрещает использование Apple iPhone 16 в стране; использование телефона в стране считается незаконным.

Компания Waymo утверждает, что ее роботизированные такси уже проехали 25 миллионов миль (40 миллионов км) без водителей-людей, и что эти поездки значительно безопаснее поездок с участием людей.

Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма и Жандиэля Серрано. ZachXBT заметил подозрительные транзакции на небольшой криптовалютной бирже. Он увидел перевод на $600 000, что в десять раз превышало обычный объем операций на этой площадке. За первой транзакцией последовали еще две — на $1 млн и $2 млн. Расследование вывело его на трех подозреваемых. Один из них, известный под псевдонимом Greavys (Мэлоун Лэм), активно демонстрировал роскошную жизнь в социальных сетях: частные самолеты, спорткары Lamborghini Revuelto и Pagani Huayra стоимостью более $3 млн, элитная недвижимость в Майами за $68 000 в месяц. В ночных клубах он тратил до $500 000 за вечер и раздаривал сумки Birkin и Hermès стоимостью $30 000–50 000. Ключевым доказательством стала 90-минутная видеозапись экрана одного из хакеров, где они обсуждали кражу и называли друг друга по именам. На видео запечатлен момент эйфории после успешной операции: «О боже! $243 млн! Мы сделали это!»

Хакеры научились воровать личные данные граждан с помощью Wi-Fi-роутеров. Они нашли в них уязвимость. Атаке подверглись устройства Xiaomi, Ubiquiti и Netgear, предупреждают в «Стингрей Технолоджиз». Также киберпреступники могут установить вредоносного ПО, воровать трафик и иметь полный контроль над сетью. Масштаб этой угрозы огромен, самостоятельно защититься от этого невозможно. Одна из ключевых мер — немедленная установка последнего обновления, говорят эксперты.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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