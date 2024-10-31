Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом - Зеленський

Зеленський заявив, що запит України на ракети Tomahawk, про що стало відомо з преси, був конфіденційною інформацією між Києвом і Білим домом.

"Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", – заявив президент.

Зеленський пояснив, що у межах плану перемоги попросив міжнародних партнерів надати пакет зброї дальнього радіуса дії – за умови, що Україна використає її, лише якщо росія не припинить війну і не припинить подальшу ескалацію.

"Я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація", – додав він

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В интервью СМИ стран Северной Европы Зеленский сделал ряд заявлений:

● «Мы могли бы захватить курскую АЭС, но никогда не хотели этого».

● Президент Украины отметил, что наше правительство поддерживает «быстрые шаги» Трампа в установлении мира, однако россия должна заплатить.

● Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс в этом году — и вопрос не в деньгах, а в бюрократии и логистике.

● Перед Вашингтонским саммитом партнеры заявили, что не готовы пригласить Украину в НАТО, но дадут ей 6-7 систем ПВО. Системы Украина до сих пор не получила.

Повне відео (https://www.youtube.com/watch?v=TfUlc9i7RH0)

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/52489

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