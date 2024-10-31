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Земельна корупція на Житомирщині: слідство завершено
Ексочільник Житомирського Держгеокадастру, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.
Водночас намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.
У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2840