ДБР забезпечило повторний арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино, гроші залишились в АРМА

● За клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора 30 жовтня Печерський суд Києва повторно арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

● Наразі, ці кошти залишаються в управлінні Національного агентства з виявлення активів АРМА, попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт.

● Нагадаємо, 12 серпня 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

● ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4807

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