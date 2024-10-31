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Громадяни Латвії закупили й передали дрони для воїнів ГУР

Громадяни Латвії закупили й передали дрони для воїнів ГУР

Українські розвідники отримали дрони різних типів, придбані на пожертви небайдужих громадян Латвії.

Благодійний збір ініціював майор Збройних сил Латвії, громадський діяч та волонтер Яніс Слайдіньш ― він привіз та передав дрони для Воєнної розвідки України.

“Звісно, у Латвії дуже багато людей турбуються за Україну. Ми будемо продовжувати допомагати”, ― наголосив Яніс.

Представник ГУР МО Андрій Юсов висловив подяку друзям з Латвії за системну допомогу розвідникам і усім Силам безпеки та оборони України.

"Поки великі міжнародні інституції думають, зважують, вагаються, Латвія – держава, народ і волонтери – невпинно допомагають Україні протягом усього періоду російської агресії. Ми, безумовно, це цінуємо. Українці завжди це пам’ятатимуть ”, – сказав Андрій Юсов.

Слава Латвії! Слава Україні!

Громадяни Латвії закупили й передали дрони для воїнів ГУР

Громадяни Латвії закупили й передали дрони для воїнів ГУР

Громадяни Латвії закупили й передали дрони для воїнів ГУР

Громадяни Латвії закупили й передали дрони для воїнів ГУР

Громадяни Латвії закупили й передали дрони для воїнів ГУР

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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