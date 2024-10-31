Шварценеггер голосуватиме за Камалу Гарріс

Зірка Голлівуду, республіканець Арнольд Шварценеггер заявив, що голосуватиме на президентських виборах США за кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

У соцмережі X колишній губернатор Каліфорнії та зірка десятків фільмів поділився власним баченням ситуації у США і заявив, що "ненавидить політику більш, ніж будь-коли" і зараз не підтримує політику жодної з партій, однак не може ігнорувати вибори, зважаючи на курс, яким рухається країна.

Шварценеггер наголосив, що відкидати результати виборів, як це зробив Трамп у 2020 році, а також називати Америку "смітником для всього світу" — це "настільки не по-американськи, наскільки це взагалі можливо". Саме тому актор вирішив віддати свій голос демократам.

Шварценеггер зазначив, що обидві партії, перебуваючи останніми роками при владі, не змогли впоратися з економічними та соціальними викликами у США, однак політика Трампа, на його думку, становить для країни більшу загрозу.

"Кандидат, який не поважає ваш голос, якщо він не за нього, кандидат, який відправить своїх прихильників штурмувати Капітолій, а сам буде спостерігати за цим з дієтичною колою, кандидат, який не продемонстрував жодної здатності працювати над прийняттям будь-якої політики, окрім зниження податків, яке допомогло його донорам та іншим багатим людям, як я, але не допомогло нікому іншому, кандидат, який вважає американців, які не згодні з ним, більшими ворогами, ніж Китай, росія чи Північна Корея, — не вирішить наші проблеми.

Це буде просто ще чотири роки безрезультатного лайна, яке робить нас все злішими і злішими, все більш розділеними і повними ненависті.

Ми повинні закрити двері цієї глави американської історії, і я знаю, що колишній президент Трамп цього не зробить. Він буде розділяти, він буде ображати, він знайде нові способи бути ще більш неамериканським, ніж він вже був, і ми, люди, не отримаємо нічого, крім ще більшого гніву.

Для мене це достатня причина, щоб поділитися своїм голосом з усіма вами. Я хочу, щоб країна рухалася вперед, і хоча у мене є багато розбіжностей з їхньою платформою, я вважаю, що єдиний спосіб зробити це — з Гарріс і Волзом.

Голосуйте на цьому тижні. Перегорніть сторінку і залиште увесь цей мотлох позаду.

І навіть якщо ви не згодні зі мною, голосуйте, тому що це те, що ми робимо як американці", — написав Шварценеггер.

Джерело: https://t.me/znua_live/174270

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