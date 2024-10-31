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Україна готується до інтеграції в європейський ринок праці

Україна готується до інтеграції в європейський ринок праці

Кабінет Міністрів затвердив План заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що так Україна розпочинає підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС 2023 року.

"Ухвалений план є важливим кроком до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників. Підготовчі заходи, передбачені планом, спрямовані на забезпечення підґрунтя для приєднання до EURES", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про вивчення можливостей, пов’язаних із сумісністю українських систем і структур з вимогами EURES, впровадженням регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу.

На сьогодні EURES підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі ЄС та Європейського Економічного Простору. Платформа містить понад 4 мільйони вакансій, є досить зручною та ефективною для роботодавців та шукачів роботи у Європі.

Наразі план заходів значною мірою спрямований на вивчення досвіду країн, які вже пройшли шлях приєднання до EURES, зокрема, Польщі та Хорватії.

До того ж є низка питань, які потребують ретельного дослідження, щоб Україна ефективно доєдналася до мережі EURES: відповідність національної класифікації професій міжнародним та європейським нормам та стандартам, роль посередників на ринку праці, охоплення мережею EURES здобувачів освіти та стажистів тощо.

Джерело: epravda.com.ua

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