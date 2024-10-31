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Український ВПК нарощує можливості для ефективного протистояння агресору

Український ВПК нарощує можливості для ефективного протистояння агресору

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактували постачання 1,8 млн БпЛА для Сил оборони на суму майже 147 млрд грн.

▶️ За 10 місяців 2024 року було законтрактовано 1,6 млн БпЛА різних типів. Постачальники вже виконали замовлення на 1,28 млн дронів.

▶️ До кінця 2024 року заплановано поставити Силам оборони ще 366,9 тисяч дронів. На 2025 рік вже законтрактовано 155 205 БпЛА.

▶️ Розвиток власного ВПК є запорукою обороноздатності України сьогодні й безпеки завтра.

▶️ Україна робить все, щоб зберегти і збільшити технологічну перевагу Сил оборони над військами агресора.

Джерело: https://t.me/spravdi/42518

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