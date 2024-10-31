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Україна презентувала дорожню карту відкриття повітряного простору під час війни

Україна презентувала дорожню карту відкриття повітряного простору під час війни

Міністерство розвитку громад спільно з Державною авіаційною службою, "Украерорухом", Командуванням Повітряних Сил та керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Захід зібрав близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що це перше експертне обговорення, яке, як очікується, допоможе рухатись у питанні створення умов для відкриття повітряного простору.

"Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко", – відмітив він.

Економічний радник Посольства США Мері Елізабет Медден підкреслила готовність США надати технічну допомогу.

Заступник міністра Сергій Деркач презентував план часткового відкриття повітряного простору, а Сергій Коршук, перший заступник голови Державіаслужби, надав оцінку ризиків для цивільної авіації.

Директор "Украероруху" Андрій Ярмак зосередив увагу на заходах безпеки аеронавігації.

Читайте також: Україна – не Ізраїль. Чи можливо відкрити українське небо до кінця війни?

Нагадаємо:

Польоти цивільної авіації над Україною були повністю закриті 24 лютого 2022 року.

У квітні 2023 року Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, росії, Білорусі і Молдови збережуться.

У жовтні того ж року, міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни.

У листопаді 2023 року керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в Україні ще до завершення війни, ймовірно, відкриють один з цивільних аеропортів.

Компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.

Джерело: epravda.com.ua

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