The Washington Post вперше за 36 років не підтримає жодного кандидата на президентських виборах у США

Видання традиційно підтримувало одного із кандидатів у президенти ще з 1976 року. Власник газети Джефф Безос, який також заснував Amazon та є однією із найбагатших людей у світі, остаточно вирішив відмовитися від цієї практики.

Це рішення, ухвалене менш ніж за два тижні до виборів, спричинило хвилю здивування та засудження серед передплатників, політичних діячів та самих працівників видання. Напередодні співробітники редакції вже підготували статтю із підтримкою Камали Гарріс, однак її ще не встигли опублікувати.

До речі, під час двох останніх президентських виборів The Washington Post підтримувало опонентів Дональда Трампа.

Колишній редактор Washington Post Мартін Барон, який обіймав цю посаду за часів президентства Трампа, назвав рішення власника газети «боягузтвом, що ставить під загрозу демократію». Він вважає, що Дональд Трамп сприйме цей крок як запрошення до ще більшого залякування Джеффа Безоса та інших власників ЗМІ.

У соцмережах деякі читачі The Washington Post оголошують про скасування підписки на газету. Серед них чимало відомих людей, зокрема письменник Стівен Кінг.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49441

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