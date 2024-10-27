Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:24
Просмотров: 22

The Washington Post вперше за 36 років не підтримає жодного кандидата на президентських виборах у США

The Washington Post вперше за 36 років не підтримає жодного кандидата на президентських виборах у США

Видання традиційно підтримувало одного із кандидатів у президенти ще з 1976 року. Власник газети Джефф Безос, який також заснував Amazon та є однією із найбагатших людей у світі, остаточно вирішив відмовитися від цієї практики.

Це рішення, ухвалене менш ніж за два тижні до виборів, спричинило хвилю здивування та засудження серед передплатників, політичних діячів та самих працівників видання. Напередодні співробітники редакції вже підготували статтю із підтримкою Камали Гарріс, однак її ще не встигли опублікувати.

До речі, під час двох останніх президентських виборів The Washington Post підтримувало опонентів Дональда Трампа.

Колишній редактор Washington Post Мартін Барон, який обіймав цю посаду за часів президентства Трампа, назвав рішення власника газети «боягузтвом, що ставить під загрозу демократію». Він вважає, що Дональд Трамп сприйме цей крок як запрошення до ще більшого залякування Джеффа Безоса та інших власників ЗМІ.

У соцмережах деякі читачі The Washington Post оголошують про скасування підписки на газету. Серед них чимало відомих людей, зокрема письменник Стівен Кінг.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49441

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: вибори, змі, США

Читайте ещё:

Накопление, хранение и работа с данными - это новый маркетинг
Сегодня 08:58    57
На виборах у Грузії вже зафіксовані "вкиди" пачок бюлетенів та перші бійки
Сегодня 07:37    115
Україна повинна відмовитися від територій, щоб закінчити війну — Джей Ді Венс
Сегодня 06:11    164
Европейский суд отменил миллиардный штраф, наложенный на Intel 15 лет назад
26.10.2024 10:17    175
Илон Маск находится с путиным «в постоянном контакте с 2022 года» - в WSJ вышло сенсационное расследование
26.10.2024 09:15    161
Новини з іншого світу
26.10.2024 08:12    143
С начала полномасштабной войны россии против Украины погиб 91 журналист, 12 из которых – во время выполнения профессиональной деятельности
25.10.2024 08:48    141
Работающий на российскую пропаганду полицейский из США сотрудничал с ГРУ и идеологом русского мира
25.10.2024 08:42    128
Акція у Нью-Йорку в підтримку журналістів України
24.10.2024 09:49    160
Білл Гейтс міг пожертвувати на кампанію Камали Гарріс $50 млн — NYT
24.10.2024 07:59    132
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 