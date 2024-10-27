кремль дестабілізує передвиборчий процес у США і атакує кандидатів дипфейками

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

The Washington Post пише, що росія оббрехала кандидата від демократів на посаду віцепрезидента Тіма Волза. У фейкових матеріалах його звинувачують у неналежному спілкуванні з учнями під час роботи вчителем і тренером багато років тому.

В одному з них чоловік, який називає себе «Метью Метро», стверджує, що нібито був учнем Волза кілька десятиліть тому в середній школі Міннесоти, і розповідає на камеру про насильство з його боку. Мільйони людей переглянули це відео на платформі X.

Реальний Метью Метро, який зараз живе на Гаваях, заявив, що на відео від його імені мовить інша людина. Реальний Метро справді відвідував середню школу, де працював Волз, але той ніколи не був його викладачем і звинувачення на його адресу неправдиві.

Аналітики перевірили й інші матеріали, пов’язані з фейковим контентом про Волза, і дійшли висновку, що він корелює зі зразками російської дезінформації.

Джерело: https://t.me/spravdi/42427

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