Nvidia стала найціннішою компанією у світі на тлі буму штучного інтелекту

Ринкова капіталізація Nvidia досягла $3,43 трлн, перевищивши показник Apple в $3,38 трлн. Акції виробника чипів зросли на 2,9% до $139,93 на тлі глобального розвитку штучного інтелекту.

Акції напівпровідникового гіганта зросли на 2,9% до $139,93, в результаті чого ринкова капіталізація склала $3,43 трлн, - Nvidia випередила Apple.

Пише УНН із посиланням на Tech Crunch і Bloomberg.

У вівторок Nvidia перевищила ринкову капіталізацію Apple і стала найбільшою компанією у світі завдяки глобальному розвитку штучного інтелекту.

З кінця 2022 року виробник чипів продемонстрував астрономічне зростання на 850%.

Напередодні акції компанії зросли на 2,9% до $139,93, в результаті чого ринкова капіталізація компанії Nvidia $3,43 трлн, випередивши Apple, ринкова капіталізація якої становить $3,38 трлн.

Nvidia залишається фундаментальною частиною найбільших світових мовних моделей. Розробник ChatGPT OpenAI співпрацює з компанією Broadcom над власними системами.

Водночас Apple запустила власну пропозицію генеративного штучного інтелекту на основі невеликої моделі - Apple Intelligence.

Джерело: unn.ua

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